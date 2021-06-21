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اشويكة يكتب عن “السينما العربية”
صدر حديثا للكاتب والناقد السينمائي، محمد اشويكة، كتاب جديد تحت عنوان “السينما العربية: تجارب.. رؤى.. رهانات”، عن منشورات دائرة الثقافة بإمارة الشارقة. وينقسم الكتاب الذي يقع في 208 صفحات من القطع المتوسط، إلى مقدمة وثلاثة فصول تعنى في مجملها ببعض القضايا التي تهم السينما العربية، سواء من حيث موضوعاتها أوأكمل القراءة »
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