الصباح الفني
زلاغ تحتفل بعيد ميلاد توأمها
احتفلت، أخيرا، الفنانة حسناء زلاغ بعيد ميلاد ابنيها التوأم تسنيم وسليمان، في أجواء عائلية تقاسمتها مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام”. ونشرت حسناء زلاغ مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو من أجواء الاحتفال، التي نالت استحسان متابعيها، الذين تمنوا لهما طول العمر والنجاح. وعلقت حسناء زلاغ على إحدى الصور رفقة أبنائهاأكمل القراءة »
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