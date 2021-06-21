حوادث
الاعتقال الاحتياطي لم يبلغ الترشيد
الداكي: يجب استحضار قرينة البراءة واستثنائية الاعتقال قبل تحريك الدعاوى رغم الدوريات والمناشير التي تمتد لعقود بشأن ترشيد الاعتقال الاحتياطي، إلا أن نسبته تعرف ارتفاعا عما كانت عليه، وهو ما يثير تساؤلات حول السياسة الجنائية ومدى الالتزام بما يتم التنصيص عليه في المناشير من قبل النيابات العامة. وأكد مولاي الحسنأكمل القراءة »
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