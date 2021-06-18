خاص
الحوز… الوجه الآخر للسياحة
منطقة جذب سنوي لآلاف السياح والسلطات تبذل مجهودات لتحسين العرض لا تكتمل زيارة مراكش، دون الاستمتاع بالمناطق السياحية المتنوعة التي يضمها إقليم الحوز، المتاخم لمدينة البهجة، وما تزخر به من مناظر طبيعية خلابة، تتنوع حسب فصول السنة، ما يجعلها متنفسا للزائرين، بات يجلب مشاهير العالم. ويساهم تنوع النقط السياحية بالحوز،أكمل القراءة »
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