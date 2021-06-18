الصباح الفني
الصقلي ومليونا متابع على “إنستغرام”
عبر الممثل ربيع الصقلي عن سعادته الكبيرة بوصول عدد متابعي صفحته الرسمية على “إنستغرام” مليوني متابع. وتوجه ربيع الصقلي برسالة إلى متابعيه قال فيها “شكرا…أحبكم…مليونا متابع على إنستغرام”، ليتفاعل معه مجموعة من أصدقائه ومتابعيه متمنين له أن يتضاعف العدد. واعتاد ربيع الصقلي تقاسم صور من يومياته مع متابعيه على حسابهأكمل القراءة »
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