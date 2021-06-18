الصباح الفني
سلمى رشيد تطفئ 27 شمعة
احتفلت الفنانة سلمى رشيد، مع متابعي حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، بذكرى ميلادها 27. وحرصت أسرة سلمى على مفاجأتها في هذه المناسبة الخاصة والاحتفال بها، حسب ماكشفت عنه الفنانة المغربية من خلال التعليق الذي أرفقته بصورة الاحتفال، وقالت فيه :”27 عاما.. عيد ميلاد سعيد لي، شكرا عائلتي الحبيبةأكمل القراءة »
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