اذاعة وتلفزيون
جنان يكتب عن “الجغرافية القروية”
صدر حديثا عن مؤسسة مقاربات للنشر بفاس كتاب بعنوان “الجغرافية القروية:من المقاربة الكلاسيكية إلى النظرة المعاصرة” للباحث لحسن جنان. وحسب مؤلف الكتاب، فإن هذا الإصدار “يعالج فرعا من فروع الجغرافية معالجة مبسطة، يستطيع الطالب الباحث والأستاذ أن يجدا فيه بعضا من ضالتهما بسرعة ومن غير عناء، ولكن أيضا من غيرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا