اذاعة وتلفزيون
“رضاة الوالدين” على “الأولى”
سيكون مشاهدو “الأولى”، اليوم (الجمعة)، على موعد مع الفيلم التلفزيوني “رضاة الوالدي”، من إخراج إبراهيم الشكيري. ويشار في الفيلم مجموعة من الأسماء، منها ياسين أحجام، ونعيمة المشرقي، وصلاح الدين بنموسى، وحنان الإبراهيمي، وهشام الوالي، وثريا العلوي، وهشام بهلول، وكليلة بونعيلات، وآخرون. ويحكي الفيلم قصة معاناة أبوين بعدما انقلبت حياتهما رأساأكمل القراءة »
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