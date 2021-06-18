أســــــرة
“زيرو زبل”… جيل أخضر
شباب مغاربة يختارون حياة خالية من النفايات وينخرطون في طموح الطاقات البديلة بدأت ثمار سياسة الطاقات البديلة، التي انخرط فيها المغرب، تنضج في الواقع، من خلال ظهور جمعيات وحركات شبابية مهتمة بالبيئة، ومنهم من انخرط في حملة “زيرو زبل”، التي تروم جعل حياة المغاربة خالية من النفايات، خاصة الصنف الخطيرأكمل القراءة »
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