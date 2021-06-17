حوادث
إيقاف لص بالحاجب
تمكن عدد من المواطنين، أخيرا، من تخليص امرأة أربعينية من قبضة جانح حاول سرقتها تحت التهديد بالسلاح الأبيض ببلدة سبع عيون إقليم الحاجب. وحسب مصادر محلية، لفت انتباه بعض شباب حي المجاهد بالبلدة المذكورة عشريني بحوزته سكين من الحجم كبير، وهو يتعقب امرأة تبدو عليها علامات الفزع والخوف، الأمر الذيأكمل القراءة »
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