الرياضة
لوكاكو: الموسيقى تلهمني
قال إنه استنجد ببعض الأغاني للخروج من مواقف صعبة في حياته قال الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، لاعب إنتر ميلان، إنه يجد إلهامه في الموسيقى، التي يستمع إليها قبل كل مباراة. وأضاف لوكاكو في حوار مع صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، أنه استنجد ببعض الأغاني للخروج من مواقف صعبة مرت عليهأكمل القراءة »
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