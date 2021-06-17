الرياضة
الجيش يفرض السرية على التعاقدات
يفاوض تونكارا لتمديد عقده ويجس نبض الداودي وفاندربروك يخفي لائحة المغادرين شرعت إدارة الجيش الملكي في التفاوض مع العديد من اللاعبين منذ الأسبوع الماضي، من أجل ملء الخصاص، الذي عاناه خلال الموسم الكروي الجاري. وكشف مصدر مطلع، أن المفاوضات تجري في سرية تامة مع عدد من المهاجمين، في مقدمتهم شيخنةأكمل القراءة »
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