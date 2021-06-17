حوادث
إدانة مزيفي علامات تجارية
ابتدائية فاس أدانتهم بعقوبات متفاوتة وحكمت بإتلاف المحجوز وأدائهم تعويضات للجمارك طوت المحكمة الابتدائية بفاس، زوال الاثنين الماضي ملف شبكة تزييف علامات تجارية واستعمالها في تعليب مواد غذائية ومواد تنظيف منتهية الصلاحية. وأصدرت أحكامها في حق 11 متهما وزعت عليهم بتفاوت نحو 9 سنوات سجنا، بعد أسبوع من إدراج ملفهمأكمل القراءة »
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