حوادث
قراءة في قانون الحماية الاجتماعية
مشروع القانون غيب النساء والعجزة والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة بقلم: فتيحة التوزاني* تعرف معظم دول العالم تباينات اقتصادية، وارتفاع نسبة الفقر والهشاشة التي تطول شرائح اجتماعية متعددة، خاصة منها الدول في طريق النمو، حيث تتعرض أغلب فئاتها الاجتماعية المستضعفة للحرمان والهشاشة، التي تؤدي إلى آثار وخيمة تؤثر على حياة الشعوب،أكمل القراءة »
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