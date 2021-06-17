الأولى
تحت الدف
“احكام البيرو، لي بغا شي يديرو”، مثل ينطبق، هذه الأيام، على ما يجري في البيضاء، المفترض أن تقود قاطرة التنمية، وأن تكون نموذجا لباقي المدن، بالنظر إلى ما تتوفر عليه من إمكانيات وموارد بشرية. لكن يبدو أن الجائحة ضربت بعض مسؤولي المدينة، وجعلتهم يخبطون خبط عشواء، كل واحد يطبق ماأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا