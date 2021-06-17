الرياضة
أمل المحمدية يفرض التعادل على خريبكة
الفريق الخريبكي استعان بلاعبي الكبار والإياب بعد غد فرض أمل شباب المحمدية التعادل على أولمبيك خريبكة، (0/0)، خلال المباراة التي احتضنها ملعب مركز التكوين بخريبكة، أول أمس (الثلاثاء) لحساب ذهاب دور ربع نهائي بطولة فئة الأمل. وعجز أمل أولمبيك خريبكة عن بلوغ مرمى الحارس أسامة الرحماني، قبل إجراء مباراة الإيابأكمل القراءة »
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