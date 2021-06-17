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المهرجان الدولي للمديح بالعيون
مشاركة فرق مغربية ومن دول أخرى خلال النسخة الثامنة تنظم رابطة الموسيقيين الحسانيين للتراث والتنمية الاجتماعية بالعيون، النسخة الثامنة للمهرجان الدولي للمديح، تحت شعار “المديح النبوي جسر للمحبة والسلام”، وذلك من ثامن عشر يونيو الجاري إلى غاية عشرين منه، بفضاء المديرية الجهوية للثقافة بأم السعد بالعيون. وستعرف الدورة المقبلة منأكمل القراءة »
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