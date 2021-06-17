الرياضة
كواليس الفرق
الوداد الرياضي انهزم فتيان الوداد الرياضي (أقل من 17 سنة)، أول أمس (الثلاثاء)، بثلاثة أهداف لصفر، أمام الفتح الرياضي، بمركب محمد بنجلون، لحساب ذهاب ربع نهائي البطولة الوطنية. وتجرى مباراة الإياب الأسبوع المقبل، بأكاديمية الفتح الرياضي بالرباط. الرجاء الرياضي ذكرت مصادر أن وكيل لاعبين اقترح على الرجاء الرياضي انتداب الدوليأكمل القراءة »
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