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اعتقال نائب وكيل للملك
يشتغل بخنيفرة وورود اسمه ضمن شبكة مخدرات عجل بإيقافه اتخذت قاضية التحقيق باستئنافية الرباط، مساء أول أمس (الثلاثاء)، قرارا بإيداع نائب وكيل الملك بخنيفرة، سجن “العرجات 2”. وأفادت مصادر “الصباح” أن الاستماع إلى نائب وكيل الملك جاء إثر ذكر اسمه ضمن شبكة الأمنيين المتورطة في تهريب المخدرات، والتي تم تفكيكها،أكمل القراءة »
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