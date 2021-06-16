الرياضة
المنتخب النسوي يهزم مالي
فاز المنتخب الوطني النسوي على نظيره المالي، بثلاثة أهداف لاثنين، في المباراة الإعدادية التي جمعتهما، مساء أول أمس (الاثنين) بملعب مولاي الحسن بالرباط. وحقق المنتخب النسوي الفوز الثاني له على نظيره المالي، بعد الأول بثلاثة أهداف لصفر الخميس الماضي. وأشرك رينالد بيدروس، مدرب المنتخب الوطني النسوي، جميع اللاعبات المدعوات إلىأكمل القراءة »
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