الرياضة
مغربي ضمن لجنة تنظيم “الكان”
عينت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم المغربي علي العيساوي، المدير التجاري ب”كاف”، ضمن اللجنة المكلفة بزيارة الكامرون، تحضيرا لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، المقرر إجراؤها في يناير المقبل. وأعلنت “كاف” أن اللجنة التي تضم العيساوي ستتكلف بتجهيز مكتب تابع لها في ياوندي، قصد التحضير لتنظيم حفل قرعة نهائيات كأس إفريقيا للأمم. وتضمأكمل القراءة »
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