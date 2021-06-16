الرياضة
الزمامرة يوقف نجميه قبل لقاء الوداد
يغيب لحسن دحدوح، مهاجم نهضة الزمامرة، عن مباراة فريقه أمام الوداد، في السابعة والربع، مساء اليوم (الأربعاء)، بقرار تأديبي من المكتب المسير. ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن المكتب اتخذ قرارا بإبعاد اللاعب عن الفريق الأول، وإلزامه بإجراء الحصص التدريبية رفقة فئة الشباب، دون تحديد أسباب ذلك، وبالتالي تأكد غيابهأكمل القراءة »
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