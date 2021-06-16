أســــــرة
الأنظمة الغذائية في الصيف… المنافسة
مختصون يقدمون أفضل الأنواع التي يمكن اتباعها يؤكد المختصون في التغذية أنه يفضل خلال فصل الصيف تناول الطعام الصحي الخفيف وشرب العصائر الطبيعية المنعشة، وتجنب الأطعمة الدسمة ذات السعرات العالية. ويقول المختصون إنه رغم وجود العديد من الأنظمة الغذائية المختلفة والخيارات الصحية، فإنه ليس من السهل العثور على النظام المناسب،أكمل القراءة »
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