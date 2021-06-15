ملف عـــــــدالة
دركيان فبركا قضية خيانة زوجية
قاضي التحقيق كشف تورطهما بتسجيل مكالماتهما مع زوج الضحية يظل محضر اعتراف مزور يحمل رقم 483، نقطة سوداء ملتصقة بسجل دركيين برتبة رقيب أول من المركز الترابي للدرك الملكي بالجديدة، اقتنعت المحكمة بالمنسوب إليهما في ملف قضية خيانة زوجية مفبركة للزج بزوجة بريئة في السجن لرفضها السماح لزوجها بالتعدد، وحكمتأكمل القراءة »
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