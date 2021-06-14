الرياضة
عقيد يقود خريبكة للفوز على “الكاك”
استنجد أولمبيك خريبكة، بالحارس محمد عقيد، الذي ساهم في العودة بالفوز الثاني في الموسم، على حساب النادي القنيطري، بهدفين لصفر، لحساب الدورة 26 من بطولة القسم الثاني. وقدم عقيد مباراة جيدة أمام «الكاك»، إذ حافظ على نظافة شباكه، بفضل تدخلاته المحكمة. وعاد عقيد إلى الرسمية، بإلحاح من المدرب عزيز كركاش،أكمل القراءة »
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