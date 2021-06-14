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سعدي يوسف… الشيوعي الأخير يطرق باب الخلود
رحيل الشاعر العراقي الذي أمتع العالم شاعرا وأزعجه سياسيا غيب الموت، خلال الساعات الأولى من صباح أمس (الأحد)، وفي العاصمة البريطانية الشاعر العراقي سعدي يوسف عن عمر يناهز الـ 85 عاما، وبعد معاناة مع مرض عضال في سنواته الأخيرة. واستطاع سعدي يوسف أن يحجز له مكانا ضمن قائمة كبار الشعراءأكمل القراءة »
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