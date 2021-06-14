الأولى
الرابوني… قمع وحرق وقتل
السكان يعيشون حالة من الخوف في ظل تزايد جرائم المخابرات الجزائرية ضد كل صوت معارض بقلم: الفاضل الرقيبي لا شك أن المتتبع لما يجري في مخيمات تندوف لا تخطئ عينه مدى الاحتقار والاستصغار الذي تعامل به السلطات الأمنية الجزائرية اللاجئين الصحراويين، خصوصا بعد بداية ما تسميه الآلة الدعائية لبوليساريو والجزائرأكمل القراءة »
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