حوادث
حجز أطنان من الأكياس البلاستيكية
فتحت مصالح الأمن بالمنطقة الرابعة ببنسودة بفاس، بحثا في معملين سريين لصناعة وترويج الأكياس البلاستيكية المحظورة، يقعان بحي المرجة ودوار البركاني، بعد مداهمتهما في عمليتين متفرقتين نفذتهما بتنسيق مع إدارة الجمارك وبناء على معلومات دقيقة توصلت بها. وحسب مصادر «الصباح»، حجزت في العملية الأولى نحو 3 أطنان من الأكياس مخبأةأكمل القراءة »
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