الرباط-سلا-القنيطرة…تخصيص 45 مركزا لتصحيح امتحانات الباكالوريا

أفادت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة بأنه تم تخصيص 45 مركزا لتصحيح إنجازات أكثر من 73 ألف مترشح اجتازوا الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا (الدورة العادية 2021).

وأوضحت الأكاديمية، في بلاغ، أن أزيد من 5000 أستاذ مصحح باشروا عملية تصحيح إنجازات المترشحين الذين اجتازوا الدورة العادية من اختبارات الباكالوريا بفئتيهم المتمدرسين والأحرار بالجهة، مسجلة أن هذه العملية التي انطلقت في ظروف جيدة، ينتظر أن تمتد إلى غاية 16 يونيو 2021.

وتشير الإحصائيات العامة المسجلة خلال هذا الدورة، وفق الأكاديمية، إلى حضور 46521 مترشحا متمدرسا من بين 47731 بنسبة ناهزت 97,46 بالمائة، أما بالنسبة للمترشحين الأحرار فبلغ عدد الحاضرين 19516 مترشحا من أصل 25808، أي بنسبة 75,62 بالمائة.

وأبرزت أن اختبارات الامتحانات البكالوريا- الدورة العادية 2021، التي اختتمت مساء أمس السبت وأجريت على مدى خمسة أيام في سياق خاص مرتبط بالوضعية الوبائية، مرت في ظروف جيدة وأجواء ميزها الارتياح الكبير الذي عبر عنه كل المتدخلين التربويين والإداريين والسلطات العمومية، وآباء وأولياء التلاميذ وكذا عموم المترشحات والمترشحين، الذين أشادوا في تصريحات إعلامية بنجاعة التدابير المعتمدة وتوفير كل الإمكانات لاجتيازهم الاختبارات في ظروف آمنة ومريحة.

وارتباطا بعملية مسك نقط المترشحين وإدخالها عبر منظومة “مسار”، وفرت الأكاديمية مئات الحواسيب، كما جندت أكثر من 150 إطارا متخصصا في الإعلاميات، ستعهد لهم بمهام مواكبة وتأطير الأساتذة المصححين في الجوانب التقنية المرتبطة بعملية المسك الآلي.

وأضافت الأكاديمية أنه تم توفير كل الظروف المناسبة لإنجاز العملية في أجواء جيدة تتسم بالدقة والشفافية والالتزام التام بالمقتضيات القانونية المنصوص عليها في دفتر مساطر البكالوريا، وكذا بالتدابير الواردة ضمن البروتوكول الصحي المعمول به جهويا، حماية لكل المتدخلين في العملية من الإصابة بفيروس “كوفيد-19”.

وكانت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط-سلا-القنيطرة قد أعلنت أن عدد المسجلين لاجتياز امتحانات السنة الثانية بكالوريا برسم دورة 2021 بالجهة بلغ ما مجموعه 73 ألف و490، بزيادة قدرها 18 في المائة بالمقارنة مع عدد المترشحين بالموسم الماضي.

وقد جرت اختبارات الدورة العادية لهذا الاستحقاق الوطني من 8 يونيو الجاري إلى 12 منه، موزعة بين امتحانات القطب العلمي والتقني والمهني (8- 10 يونيو) واختبارات قطب الآداب والتعليم الأصيل (11- 12 يونيو).