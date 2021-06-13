الملك يهنئ الرئيس الفيليبيني بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رودريغو روا دوتورتي، رئيس جمهورية الفيليبين، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب جلالته في هذه البرقية عن أحر التهاني للرئيس الفيليبيني رودريغو روا دوتورتي، وأخلص المتمنيات للشعب الفيليبيني بمزيد التقدم والنماء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “أغتنم هذه المناسبة لأشيد بعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين بلدينا، مؤكدا لكم حرص المملكة المغربية على المضي قدما في تعزيز هذه العلاقات، لما فيه خير شعبينا”.