منظمة الصحة العالمية لا تستبعد فرضية تسرب فيروس كورونا من مختبر

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه لا يستبعد أن يكون فيروس كورونا قد تسرب من مختبر.

وأوضح غيبريسوس، خلال قمة زعماء مجموعة السبع، أنه لم يكن هناك ما يكفي من “الشفافية والتعاون” في المراحل الأولى من التحقيق في أصل فيروس سارس- كوف 2، مضيفا أنه يجب النظر في كل فرضية. وأشار إلى أن ما لا يقل عن 174 مليون شخص أصيبوا بعدوى فيروس كورونا، وتوفي 3.75 مليون شخص جراء الإصابة بالفيروس، مسجلا أن “هؤلاء الناس، كما أعتقد، يجب أن يعرفوا من أين جاء هذا الفيروس. إنهم يستحقون ذلك. هذا ضروري حتى نتمكن في المستقبل من منع تكرار الوباء”.

ونشرت منظمة الصحة العالمية في شهر مارس الماضي تقريرا لمجموعة من الخبراء الذين زاروا مدينة ووهان الصينية للتعرف على أسباب منشأ فيروس كورونا.

واعتبر خبراء منظمة الصحة العالمية أن تسرب الفيروس من المختبر فرضية “غير مرجحة كثيرا” ورجحوا أن يكون فيروس السارس- كوف 2 ينتقل إلى البشر من الخفافيش عبر حيوان آخر.