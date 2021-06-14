حوادث
تطورات قضية الاختلاس بجماعة مكناس
رفضت هيأة الغرفة الجنحية الثانية باستئنافية فاس، الطعن في قرار قاضي التحقيق بخصوص متابعة المتهمين المحالين في حالة اعتقال، والذي تقدم به دفاع الموظفين المتورطين في قضية اختلالات واختلاسات مالية بجماعة مكناس. وحدد 17 يونيو الجاري موعدا للشروع في التحقيق مع الموظفين الأربعة الذين يعملون بقسم الموارد المالية بالجماعة المذكورةأكمل القراءة »
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