حوادث
إدانة متهم باغتصاب وابتزاز قاصر
قضت الغرفة الجنائية الاستئنافية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا بإدانة متهم والحكم عليه بسنتين حبسا، واحدة نافذة والثانية موقوفة التنفيذ، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل جناية الاغتصاب والعنف الناتج عنه افتضاض البكارة والابتزاز الجنسي والتهديد بنشر صور وفيديوهات حميمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقابلأكمل القراءة »
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