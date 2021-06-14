الرياضة
السوالم على أعتاب القسم الأول
حقق فوزه الـ 14 أمام تواركة والحيمر سعيد بأداء لاعبيه اقترب شباب السوالم الرياضي، من الصعود إلى بطولة القسم الأول، عقب فوزه، أول أمس (السبت)، بملعب البريد بالرباط، على اتحاد تواركة، بثلاثة أهداف لواحد، لحساب الدورة 26 من بطولة القسم الثاني. وواصل السوالم عروضه القوية هذا الموسم، إذ حقق فوزهأكمل القراءة »
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