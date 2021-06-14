اذاعة وتلفزيون
مقتطفات
كريم عبد العزيز في فيلم جديد يجسد الممثل المصري كريم عبد العزيز أكثر من شخصية في فيلمه الجديد “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، لمناقشة قضايا تتعلق بالمتزوجين، في إطار كوميدي اجتماعي. وتدور أحداث الفيلم عن خلافات يواجهها كريم مع زوجته الأولى، التي تجسد دورها الممثلة المصرية غادة عادل، والتي تطلبأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا