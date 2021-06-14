الرياضة
صلاح وشقيقه بشواطئ مصر
تلقت صورة للدولي المصري محمد صلاح وشقيقه، بأحد شواطئ مصر، إعجابا قياسيا في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اختار قضاء جزء من عطلته الصيفية ببلاده. ونوه المصريون بصلاح الذي قاد ليفربول لضمان التأهل لعصبة أبطال أوربا في آخر لحظة من الدوري، فيما أهدر لقب الهداف بهدف واحد، لحساب الدولي الإنجليزي هاريأكمل القراءة »
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