الرياضة
فينالدوم بباريس
وقع باريس سان جيرمان عقدا مع الدولي الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعبا حرا، بعد نهاية عقده مع ليفربول، الذي أمضى فيه خمسة أعوام، وتوج رفقته بلقب الدوري الإنجليزي وعصبة أبطال أوربا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوربي. ونجح سان جيرمان في ضم فينالدوم، الذي لعب 75 مباراة دولية مع منتخب بلاده،أكمل القراءة »
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