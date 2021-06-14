حوادث
اتهام خطيب بمحاولة اغتصاب قاصر
الحادثة وقعت في مدرسة لتعليم القرآن باليوسفية والمتهم اختفى عن الأنظار تفجرت باليوسفية، الخميس الماضي، قضية خطيرة تتعلق باتهام خطيب جمعة ومقتصد بإحدى المؤسسات التعليمية لتحفيظ القرآن، بمحاولة اغتصاب تلميذ يدرس بالمؤسسة نفسها. وأفاد والد الضحية أن ابنه، الذي يبلغ من العمر 13 سنة، تعرض إلى محاولة اغتصاب في ساعةأكمل القراءة »
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