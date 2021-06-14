الصباح الفني
حسني يرد على كويد
فاجأ الفنان المصري تامر حسني، الممثلة المغربية رباب كويد، بطلة مسلسل “بنات العساس”، ورد على رسالة وجهتها له من خلال إحدى خرجاتها الإعلامية. وقال حسني في تدوينة شاركها عبر خاصية “الستوري”، على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، وأعادت الكثير من الصفحات نشرها على نطاق واسع “رباب اتفرجت عليك وعلى شغلك تستحقأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا