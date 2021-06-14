الرياضة
مسوفا عاشق “الكاتش”
نشر الدولي التنزاني، سايمون مسوفا، لاعب الوداد الرياضي، صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتابع رياضة المصارعة الحرة العنيفة “الكاتش”. ولقيت صورة لاعب الوداد إعجابا كبيرا من قبل معجبيه، خاصة جماهير الوداد، التي انقسمت بين منوه بمستواه وبين مطالب بمجهود أكبر، من أجل مساعدة فريقه على تحقيق الانتصارات. ويعتبرأكمل القراءة »
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