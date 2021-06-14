حوادث
ملثمون يهاجمون المدينة العتيقة بالرباط
أرعب أشخاص يرتدون أقنعة على وجوههم، أخيرا، دروب المدينة العتيقة بالعاصمة، ونفذوا سرقات تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض، كما ابتزوا تجارا في إتاوات، وبعدها لاذوا بالفرار نحو وجهة مجهولة، ما تسبب في حالة استنفار. وذكر مصدر “الصباح” أن ضحايا حددوا أوصاف بعض المشتبه فيهم، انطلاقا من ملابسهم وأصواتهم، بعدما اختارواأكمل القراءة »
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