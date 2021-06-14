الرياضة
10 سنوات لهندرسون بليفربول
احتفل الدولي الإنجليزي جوردن هندرسون، بمرور 10 سنوات على انضمامه لليفربول، قادما من سندرلاند. ونشر هندرسون صورة له رفقة الأقمصة التي لعب بها بليفربول، منذ وصوله للنادي في 2011، إذ كان يعتبر من مواهب إنجلترا، إلى أن بات عميدا للنادي الأكثر تتويجا في البلاد. واستغل ليفربول الفرصة من أجل نشرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا