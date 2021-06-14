حوادث
السجن لسارق دراجة نارية
قضت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا بإدانة متهم والحكم عليه ب3 سنوات سجنا نافذا بعد مؤاخذته من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية والسرقة ليلا، باستعمال ناقلة والتهديد بواسطة السلاح الأبيض، فيما ظل المتهم الثاني في حالة فرار وحررت مذكرة بحث في حقه.وأوقفت العناصر الدركية المتهم بعد توصلأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا