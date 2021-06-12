وطنية
“كوفيد” يكلف صندوق الضمان 22 مليار درهم
التعويضات الجزافية لعمال القطاع غير المهيكل تجاوزت 16 مليارا كلفت التعويضات الجزافية الممنوحة، للعاملين في القطاع غير المهيكل، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مبلغا تجاوز 16 مليار درهم، تم صرفها خلال الفترة الممتدة ما بين مارس 2020 ومارس الماضي. وكشف محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، خلال أشغال الدورة الاستثنائية لمجلسأكمل القراءة »
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