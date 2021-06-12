مجتمع
منصة إلكترونية لإيداع الفواتير
أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري خدمة الإيداع الإلكتروني للفواتير من قبل مموني المؤسسات والمقاولات العمومية بشكل تدريجي. وأحدثت الوزارة وحدة جديدة مخصصة للإيداع الإلكتروني للفواتير في المنصة الإلكترونية «آجال» للهيآت التي تختار هذه المنصة. وأفادت مصادر من الوزارة أنه يمكن لمموني المؤسسات والمقاولات العمومية التي اختارت استخدام المنصة الإلكترونيةأكمل القراءة »
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