الرياضة
النزاعات تحرم الأندية من مليار و200 مليون
الرجاء أكثر تضررا من الاقتطاعات اقتطعت جامعة كرة القدم مليارا و 200 مليون سنتيم، من الشطر الثالث لمنحة أندية البطولة، لتسوية مبالغ النزاعات المتراكمة. ويعد الرجاء من أكثر الأندية تضررا من عملية الاقتطاع، إذ حرمته الجامعة من منحة التتويج بلقب البطولة في أكتوبر الماضي، بعدما نابت عنه في أداء قيمةأكمل القراءة »
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