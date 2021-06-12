حوادث
مصرع امرأة في حادثة سير
لقيت امرأة مصرعها وأصيب شخص ثان في حادثة سير مميتة، وقعت صباح الأربعاء الماضي، بتراب جماعة المهارزة الساحل قرب البئر الجديد بإقليم الجديدة. ووقعت الحادثة جراء انزلاق السيارة التي كانت على متنها الهالكة حين اصطدامها بحائط قيادة المهارزة الساحل بسبب عدم التحكم، حيث ترك هذا الحادث هلعا لدى موظفي القيادةأكمل القراءة »
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