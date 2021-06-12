الرياضة
الجيش متشبث بسليم وحريمات
الفريق يستقبل منافسيه بالقنيطرة خلال ما تبقى من مباريات البطولة قطع الجيش الملكي لكرة القدم الشك باليقين، عندما أكد أن لاعبيه رضا سليم وربيع حريمات ليسا للبيع، وأنهما سيستمران مع الفريق إلى نهاية عقديهما. ويرتبط سليم بعقد مع الجيش الملكي لخمس سنوات مقبلة، فيما يمتد عقد حريمات ثلاث سنوات، قابلةأكمل القراءة »
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