الرياضة
“كوبا أمريكا”… الإثارة تسبق المنافسة
تخوف من انسحاب نجوم البرازيل واحتجاج شعبي على تنظيم البطولة والعالم يترقب تعيش النسخة الجديدة من «كوبا أمريكا»، على وقع أجواء مضطربة، بعدما قررت البرازيل تنظيم البطولة، خلفا للأرجنتين وكولومبيا في آخر لحظة، رغم اعتبارها ثاني بلد في العالم يشهد انتشارا واسعا لفيروس كورونا. ورغم الاحتجاجات الشعبية الغاضبة والتوتر السياسيأكمل القراءة »
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