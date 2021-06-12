حوادث
إدانـة شرطـي بالحسيمـة
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، أخيرا، بمؤاخذة شرطي برتبة مقدم شرطة، رفقة شخص آخر، وحكمت عليهما بعشر سنوات سجنا، بعد متابعتهما في حالة اعتقال بتهمة ترويج المخدرات القوية. وتمكنت عناصر فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالحسيمة، من إيقاف المتهمين، أحدهما مقدم شرطة يعمل بفرقة مراقبة الترابأكمل القراءة »
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